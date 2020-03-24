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Gölcük’te yaşlılara Vefa

Kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlar ile 65 yaş üstü vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmalarının yasaklanması sonrasında Gölcük Vefa Destek Grubu hızlı bir şekilde kuruldu ve çalışmalarına başladı
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65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi ve ilgili sivil toplum kuruluşları harekete geçerek hızlı bir şekilde, Gölcük Vefa Destek Grubu kurdu ve çalışmalara başladı.  Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımız ile 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri yasaklandı. Bu kapsamda olan vatandaşlarımız; dışarı çıkmalarını gerektirecek zaruri bir ihtiyaçları olması halinde, 112, 155, 156 ve Gölcük Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu’na tahsis ettiğimiz 414 10 38 ya da 0 (549) 735 26 84 numaralı telefonlarımızı arayabilirler. Vatandaşlarımızın evlerinde kalmaları sağlıkları için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Biz gerekli çalışmaları yapıyoruz” dedi.

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