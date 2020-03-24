AKP’den Gölcüklülere çağrı: “Evde kal, hayat kurtar”

Başkan Seymen, yaptığı açıklamada, ‘Küresel salgın Covid-19 mesleğime zaman ayırmama vesile oldu. Dışarıyla teması olan her bir vatandaşımız enfekte olup evine virüsü getirme riski taşıyor. Sağlık çalışanları olarak bizler sizlerin yerine dışarıdayız. Gölcüklü hemşerilerimin evden çıkmamalarını ve sadece resmi açıklamalara riayet etmelerini rica ediyorum” dedi.