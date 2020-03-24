Başkan Seymen, yaptığı açıklamada, ‘Küresel salgın Covid-19 mesleğime zaman ayırmama vesile oldu. Dışarıyla teması olan her bir vatandaşımız enfekte olup evine virüsü getirme riski taşıyor. Sağlık çalışanları olarak bizler sizlerin yerine dışarıdayız. Gölcüklü hemşerilerimin evden çıkmamalarını ve sadece resmi açıklamalara riayet etmelerini rica ediyorum” dedi.
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AKP’den Gölcüklülere çağrı: “Evde kal, hayat kurtar”
AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara ‘Evde kal, hayat kurtar’ dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz