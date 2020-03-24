Kartepe Belediyesi dezenfekte ekipleri ilçe genelinde sağlık merkezlerini de dezenfekte ediyor. Belediye ekipleri iki saat hasta kabulüne ara verilen Kartepe Diş Hastanesi’ni titizlikle dezenfekte etti. Belediye ekipleri Nuh Çimento Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde bekleme salonlarından, kliniklere kadar her yeri titizlikle dezenfekte ettiler. Dezenfekte yapılırken iki saat boyunca hasta kabulü yapılmadı. Çalışmaların tamamlanması sonrasında Diş Merkezi yeniden hizmet vermeye başladı.
Bugün 12:57 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:00 TSİ
Kartepe Diş Hastanesi’nde temizlik
Kartepe Belediyesi dezenfekte ekipleri ilçe genelinde sağlık merkezlerini de dezenfekte ediyor
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz