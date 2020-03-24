Zabıtadan yaşlılara tam destek

Körfez Belediyesi, koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla 65 yaş üstü yalnız yaşayan, kronik hastalıkları olan vatandaşların gıda, market ve eczane ihtiyaçlarını karşılayarak, vatandaşların evlerine teslim ediyor. Körfez Belediyesi, Körfez Belediyesi, koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla 65 yaş üstü yalnız yaşayan, kronik hastalıkları olan vatandaşların gıda, market ve eczane ihtiyaçlarını karşılayarak, vatandaşların evlerine teslim ediyor. 500 00 50 Çağrı Merkezi’ne vatandaşlardan gelen taleplerden sonra harekete geçen ekipler, vatandaşların evlerine gidiyor, sipariş listesini alıyor.