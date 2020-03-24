Kızılay’dan yaşlılara destek

Korona virüsü tedbirleri kapsamında geçtiğimiz gün Gölcük Kaymakamlığı’nda yapılan toplantını ardından Kızılay Gölcük Şubesi Başkanı Orhan Barış ve yönetimi evlerinde tek başına yaşayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım götürdü. Kızılay Gölcük Şubesi’nden yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge uyarınca,ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamak için vali/kaymakamların başkanlığında 65 yaşüstü “Vefa Sosyal Destek Grubu” oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Türk Kızılay Gölcük Şubesi olarak gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz” denildi.