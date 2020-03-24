Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs ile mücadele kapsamındaki genelgeleri üzerine Kartepeli hemşerilerini bilgilendirmek ve uyarmak için sahaya çıktı. Hemşerilerine bilgi veren Belediye Başkanı Kocaman “Sağlığınız bizim için değerli. Kartepe Belediyesi olarak hepimizin sağlığı için ellerimizden gelen tüm önlemleri alıyoruz. Ama en büyük önlem önce kendiniz sonra sevdikleriniz için gerekmedikçe evden çıkmamaktır. Siz kişisel tedbirlerinizi alırken bizde ilçemizi köşe bucak dezenfekte etmeye ve sevdiklerimizi koronavirüs riskinden korumaya devam ediyoruz. Tedbir, bilinç ve hassasiyet virüsten çok daha güçlüdür. Biz sizin için çalışıyoruz, sizde bizim için evde kalın” ifadelerini kullandı.
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Kocaman Kartepelileri bizzat bilgilendiriyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararları Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tüm toplu duyuru araçlarının dışında kendisi de bizzat ilçe sokaklarında dolaşarak hemşerilerine bizzat durumun ciddiyetini anlattı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz