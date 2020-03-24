Kocaman Kartepelileri bizzat bilgilendiriyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs ile mücadele kapsamındaki genelgeleri üzerine Kartepeli hemşerilerini bilgilendirmek ve uyarmak için sahaya çıktı. Hemşerilerine bilgi veren Belediye Başkanı Kocaman “Sağlığınız bizim için değerli. Kartepe Belediyesi olarak hepimizin sağlığı için ellerimizden gelen tüm önlemleri alıyoruz. Ama en büyük önlem önce kendiniz sonra sevdikleriniz için gerekmedikçe evden çıkmamaktır. Siz kişisel tedbirlerinizi alırken bizde ilçemizi köşe bucak dezenfekte etmeye ve sevdiklerimizi koronavirüs riskinden korumaya devam ediyoruz. Tedbir, bilinç ve hassasiyet virüsten çok daha güçlüdür. Biz sizin için çalışıyoruz, sizde bizim için evde kalın” ifadelerini kullandı.