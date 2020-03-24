Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 13:03 TSİ- Gündem G: Bugün 13:04 TSİ

Kocaman Kartepelileri bizzat bilgilendiriyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararları Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tüm toplu duyuru araçlarının dışında kendisi de bizzat ilçe sokaklarında dolaşarak hemşerilerine bizzat durumun ciddiyetini anlattı
mask

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs ile mücadele kapsamındaki genelgeleri üzerine Kartepeli hemşerilerini bilgilendirmek ve uyarmak için sahaya çıktı. Hemşerilerine bilgi veren Belediye Başkanı Kocaman “Sağlığınız bizim için değerli. Kartepe Belediyesi olarak hepimizin sağlığı için ellerimizden gelen tüm önlemleri alıyoruz. Ama en büyük önlem önce kendiniz sonra sevdikleriniz için gerekmedikçe evden çıkmamaktır. Siz kişisel tedbirlerinizi alırken bizde ilçemizi köşe bucak dezenfekte etmeye ve sevdiklerimizi koronavirüs riskinden korumaya devam ediyoruz. Tedbir, bilinç ve hassasiyet virüsten çok daha güçlüdür. Biz sizin için çalışıyoruz, sizde bizim için evde kalın” ifadelerini kullandı.

Bugün 13:03 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kartepe'de duraklar ve otobüsler dezenfekte ediliyor mask
Kartepe'de duraklar ve otobüsler dezenfekte ediliyor
İzmit Belediyesi virüsle mücadele ederken, sokak hayvanlarını unutmadı mask
İzmit Belediyesi virüsle mücadele ederken, sokak hayvanlarını unutmadı
Sağlık çalışanına hediye kitap mask
Sağlık çalışanına hediye kitap
Gölcük Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı mask
Gölcük Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Yeşilova’da bütün parklar ilaçlandı mask
Yeşilova’da bütün parklar ilaçlandı
Sağlık merkezleri dezenfekte ediliyor mask
Sağlık merkezleri dezenfekte ediliyor
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İllere göre karantina sayıları... mask
İllere göre karantina sayıları...
Uzaktan eğitim Pazartesi başlıyor! mask
Uzaktan eğitim Pazartesi başlıyor!
Çin 2 milyon virüs kiti gönderdi! Ücretini Atatürk ödedi dediler mask
Çin 2 milyon virüs kiti gönderdi! Ücretini Atatürk ödedi dediler
'Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir' mask
'Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir'
“Çocuklarım git dışarıda mikroptan öl dedi” mask
“Çocuklarım git dışarıda mikroptan öl dedi”
Kandıra yolunda kaza! mask
Kandıra yolunda kaza!

GALERİ

Sosyal medyada yayınlanan video tepki çekti! mask
Sosyal medyada yayınlanan video tepki çekti!
Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren virüs kiti üretildi mask
Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren virüs kiti üretildi
Emekli maaşını çekmeye gelen vatandaşlara polisten uyarı anonsu mask
Emekli maaşını çekmeye gelen vatandaşlara polisten uyarı anonsu
Kılıçdaroğlu kardeşini toprağa verdi mask
Kılıçdaroğlu kardeşini toprağa verdi
İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su tankı ile destek mask
İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su tankı ile destek
40 metrelik duvardan aracıyla uçtu mask
40 metrelik duvardan aracıyla uçtu
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL