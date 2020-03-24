Derince’de tüm tedbirler alındı

Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar’ın öncülüğünde düzenlenen toplantılar iki aşamalı olarak gerçekleşti.İlk olarak ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında, koronavirüsle ilgili yönetilecek süreçle ilgili fikir alışverişi gerçekleşti. Meclis Salonunda düzenlenen ikinci toplantı ise mahalle muhtarlarının katılımıyla yapıldı. Toplantıda konuşan Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Vefa Sosyal Destek Grubu ile her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade etti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de ilçede tüm tedbirlerin alındığını belirterek “Bu zorlu süreci Allah’ın izniyle el ele vererek geride bırakacağız” dedi.