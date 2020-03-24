Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar’ın öncülüğünde düzenlenen toplantılar iki aşamalı olarak gerçekleşti.İlk olarak ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında, koronavirüsle ilgili yönetilecek süreçle ilgili fikir alışverişi gerçekleşti. Meclis Salonunda düzenlenen ikinci toplantı ise mahalle muhtarlarının katılımıyla yapıldı. Toplantıda konuşan Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Vefa Sosyal Destek Grubu ile her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade etti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de ilçede tüm tedbirlerin alındığını belirterek “Bu zorlu süreci Allah’ın izniyle el ele vererek geride bırakacağız” dedi.
Bugün 13:03 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:04 TSİ
Derince’de tüm tedbirler alındı
Derince Kaymakamı Cemil Aksak ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün öncülüğünde gerçekleşen toplantılarda ilçede alınan tedbirler ve Vefa uygulamasıyla ilgili kapsamlı değerlendirmeler yapıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz