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Vatandaş parası olunca ulusal markete, bitince bize geliyor

İzmit Cumhuriyet Mahallesi Sulucak Sokak No:4 adresinde faaliyet gösteren Ulaş Market’in sahibi Mehmet Demir, “Vatandaşlar nakit parası olunca ulusal marketlere gidiyor. Para bitince de bize gelip ekmeği yazdırıyor” dedi

Cihan Baylan
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“Bizi Size Ulaştıranlar” yazı diziminiz bugünkü konuğu Ulaş Market’in sahibi Mehmet Demir. 42 yaşındaki Mehmet Demir, yaşadıkları sorunları bizimle paylaştı. Demir, “ 7 yıldır marketçilik yapıyorum. Bu aralar piyasalar durgun, işlerimiz azaldı. Müşterilerimiz işlerini bitirince bizi hatırlıyor. Vatandaşlar da kısmen haklı, nakit parası olunca gidiyor ulusal marketlerden alışveriş yapıyor. Para bitince de bize gelip ekmeği yazdırıyor. Esnaf olarak zor günler geçiriyoruz. Belediyeler bize yardımcı olmuyor, her yere ulusal market açılması için izin veriyor. Nasıl çıkalım bu işin içinden, çaresiziz. Bu gidişle de çözüm bulunması çok zor” dedi.  

SATIŞLAR ESKİSİ GİBİ DEĞİL

Demir, “Gazete satışları eskisi gibi değil. Vatandaşların büyük bir bölümü haberleri internetten takip ediyor. Vatandaşlar kendilerini ve ailelerini ilgilendiren haber olunca yerel gazete okuyor. Cumhuriyet Mahallesi’nde bizim yaşadığımız en büyük sorunların başında yolların bozuk oluşu geliyor. Belediyeden yolların onarılmasını istiyoruz” dedi.

Bugün 16:20 TSİ - Gündem

Muhabir Cihan Baylan

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