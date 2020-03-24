Kandıra Kerpe Çamlıbel Konutlarında site yöneticisi olan Mustafa Baygül (73) iddialara göre yaz hazırlığı için site görevlisi Gazi Paşa D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Gazi Paşa D’nin tabancasını ateşlemesi sonucu boynundan ve göğsünden vurularak ağır yaralanan Baygül, ambulansla Kandıra M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baygül, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayın faili Gazi Paşa D.’yi sitenin yakınlarındaki ormanlık alanda yakalayarak gözaltına aldı. Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığına tamamlanan işlemlerinin ardından Kandıra Adliyesine sevk edilen Gazi Paşa D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşamını yitiren Mustafa Baygül’ün cenazesi ise tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Mustafa Baygül’ün cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından İstanbul Pendik’te toprağa verildi.
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Çalıştığı sitenin yöneticisini öldüren bahçıvan tutuklandı
Kandıra Kerpe’de tartıştığı site yöneticisini tabancayla öldüren şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken hayatını kaybeden yönetici ise toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz