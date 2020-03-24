Türkiye'de ilk Koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ortaya çıkmasının ardından toplum sağlığı için kriz masası oluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin de katılımı ile kriz masasının ikinci toplantısını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık başkanlığında yaptı. Toplantıda Kovid-19 salgınına karşı ilçe belediyelerle koordineli bir şekilde çalışmak için ‘Kovid-19 Coğrafi Bilgi Sistemi’ kuruldu. Bu sistemde ilçelerdeki tüm riskli alanlar gösteriliyor. Ayrıca katılımcılar toplantı sonuna kadar bir kişilik boşluk ile oturdu.

BELEDİYEDEN YETKİLİLERİN KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık’ın başkanlığını yaptığı toplantıda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ebubekir Ardıç, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı şube müdürleri ilçe belediyelerinden başkan yardımcısı ve sorumlu personel katıldı.

ÇALIŞMALAR ELE ALINDI

İlçe belediyeleri Kovid-19 salgınına karşı yapılan çalışmalar hakkında kriz masasına bilgi verdi. İlçe Belediyelerin ekip sayısı, dezenfektan, ekipman ve uygulayıcı personel stokları belirlendi. Her belediye ilçe sınırları içerisinde belirlediği öncelikli alanları kriz masasına aktardı.

KOVİD-19 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ KURULDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce Kovid-19 salgınına karşı 12 ilçe Belediyesiyle koordineli bir şekilde çalışmak için ‘Kovid-19 Coğrafi Bilgi Sistemi’ kuruldu. Risk alanlarının gösterildiği sisteme ilçe belediyelerinden erişim sağlanabiliyor. Sisteme veri girişi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak. İlçe belediyeleri ise sistem üzerinden görüntüleme yaparak ilaçlama ve dezenfekte işlemlerini yapacak. Sistem sayesinde 12 ilçe belediyesi arasında koordineli bir şekilde Kovid-19 salgınına karşı mücadele edilecek.

“SAĞLIK BAKANLIĞINI DİKKATE ALACAĞIZ”

Toplantı öncesi kısa bir açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık; "Kovid-19 salgınına karşı sistemli mücadelemize devam ediyoruz. Bu süreçte ilçe belediyelerimiz ile iş birliğimiz devam edecek. Yapılan çalışmalarda Sağlık Bakanlığı’nı dikkate alacağız. Ortada çok fazla bilgi kirliliği var. Her bilgiye kulak asmayacağız. Gereken çalışmaları yaparken Sağlık Bakanlığı’nın kararnamelerini dikkate alarak yapacağız” dedi.

“BİLGİ KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇELİM”

Bu süreçte bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık; “Bilgi kirliliğine karşı belediyelerin kişisel hijyenin önemini vurgulayan bilgilendirme amaçlı faaliyetler yapmalı. Sosyal medya hesaplarından kişisel temizlik ve el dezenfeksiyonu konusunda paylaşımlar yapalım.

“EN RİSKLİ ALANLARA DAHA FAZLA ÖNEM VERECEĞİZ”

Risk belirlenmesi konusunda bazı alanlara daha fazla önem vereceğiz. Birinci derece riskli alanlar çok fazla insan sirkülasyonu olan kamu kurumları ve kapalı Pazar alanları da birinci derece riskli alanlar içerisinde yer alıyor. Gıda üreten ve gıda satışı yapılan alanların dış ilaçlamaları faaliyetleri bittiğinde yapılıyor. Bunun dışında eczanelerin her gün ilaçlanması gerekiyor” ifadesini kullandı.

TOPLANTI ALINAN KARARLAR

1.Mükerer uygulamaları engellemek için uygulama yapılacak alanların bilgisinin her gün saat 17.00’ye kadar KBB Kriz Koordinasyon Merkezine 0262 318 27 91 No'lu telefon ya da saglik@kocaeli.bel.tr eposta adresi üzerinden gönderilmesi,

2.Uygulama yapılan alanların CBS’ne işlenebilmesi için her gün saat 10.00’a kadar yukarda belirtilen adreslere bildirilmesi,

3.Dezenfeksiyon yapılması gereken yerlerin risk sınıflamasına göre CBS’ne işlenecek, ilçe belediyelerimize görüntüleme yetkisi verilmesi, uygulamaların bu alanlarda öncelikli olarak yapılması

4.Karantina tedbirine son verilen mekanların ilgili kurumlarla istişare edilerek belediyelerimizce dezenfekte edilmesi,

5.Alan bilgisi tespiti hakkında KBB tarafından teknik destek verilmesi,

6.Aydınlatılmış onam formunun uygulama yapılan tesis sorumlularına imzalatılmaya devam edilmesi,

7.Kişi ve kurumlara; yüzey dezenfeksiyonu hakkında çamaşır suyu ile yapılacak uygulama hakkında bilgi verilmeye devam edilmesi,

8.Eczaneler, Eczacılar Odası ile irtibat kurularak belediyeler tarafından dezenfeksiyon talep edenlere tüm belediyeler tarafından uygulama yapılması,

9.Pazar yerlerinde sosyal mesafeyi belirleyen şerit çekilmesine, pazar yerlerine bilgilendirme bez afişleri hazırlanmasına, bunun Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bastırılmasına ve ilçe belediyelere dağıtılmasına, pazarcı esnafına gerekli bilgilendirmelerin yapılmasına, pazarcı esnafına el dezenfektanı dağıtılmasına, anons sistemi ile sosyal mesafenin korunmasının hatırlatılmasına…