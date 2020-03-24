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Başı dönünce yere düşüp, öldü

Körfez'de yatsı namazı için oturduğu yerden kalkan İsmet Civelek (75), başının dönmesi sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Başını yere çarpan İsmet Civelek, yaşamını yitirdi. 

Demirören Haber Ajansı
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Körfez Hacıosman Mahallesi'nde oturan İsmet Civelek, dün akşam yatsı namazını kılmak için oturduğu yerden kalktı. Başının dönmesi sonucu dengesini kaybeden İsmet Civelek yere düşerek başını çarptı. Yakınlarının haber vermesiyle eve 112 Acil ekibi geldi. Sağlık ekipleri, Civelek’in yaşamını yitirdiğini belirledi. İsmet Civelek’in cenazesinin, bugün Körfez Asri Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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Muhabir Demirören Haber Ajansı

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