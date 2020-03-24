Körfez Hacıosman Mahallesi'nde oturan İsmet Civelek, dün akşam yatsı namazını kılmak için oturduğu yerden kalktı. Başının dönmesi sonucu dengesini kaybeden İsmet Civelek yere düşerek başını çarptı. Yakınlarının haber vermesiyle eve 112 Acil ekibi geldi. Sağlık ekipleri, Civelek’in yaşamını yitirdiğini belirledi. İsmet Civelek’in cenazesinin, bugün Körfez Asri Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
Bugün 13:20 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 13:22 TSİ
Başı dönünce yere düşüp, öldü
Körfez'de yatsı namazı için oturduğu yerden kalkan İsmet Civelek (75), başının dönmesi sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Başını yere çarpan İsmet Civelek, yaşamını yitirdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz