SPK’dan karşı hamle

SPK’dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Personelin yarı zamanlı, dönüşümlü, uzaktan erişimli veya kurumun belirleyeceği benzeri usuller çerçevesinde çalıştırılmasının kendi sorumlulukları dahilinde mümkün olduğu hususu aracı kurumlara ve portföy yönetim şirketlerine bildirilecek.”
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Kredili işlemlerde özkaynak koruma oranının asgari yüzde 35 olması ve teminat oranının bunun altına düşmesi halinde yüzde 50’ye tamamlanmasını düzenleyen hükme işaret edilen açıklamada, ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar bunun yüzde 35’e tamamlatılacak şekilde uygulanmasına karar verildiği belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz