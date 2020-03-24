SPK’dan karşı hamle

SPK’dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Personelin yarı zamanlı, dönüşümlü, uzaktan erişimli veya kurumun belirleyeceği benzeri usuller çerçevesinde çalıştırılmasının kendi sorumlulukları dahilinde mümkün olduğu hususu aracı kurumlara ve portföy yönetim şirketlerine bildirilecek.”

PAY GERİ ALIMI

Kredili işlemlerde özkaynak koruma oranının asgari yüzde 35 olması ve teminat oranının bunun altına düşmesi halinde yüzde 50’ye tamamlanmasını düzenleyen hükme işaret edilen açıklamada, ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar bunun yüzde 35’e tamamlatılacak şekilde uygulanmasına karar verildiği belirtildi.