“Sağlık çalışanlarımızın yayındayız”

Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım ve yönetimi, koronavirüsün yaygınlaştığı bu süreçte gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek kolonya hediye etti. Yıldırım, “Her zaman olduğu gibi sağlık çalışanlarımızın her türlü fedakarlığı yaparak çalıştıklarını tüm kamuoyu görüyor ve takdir ediyor. Bizler de Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya bir nebze olsun bu zorlu süreçte çalışanlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız nezdinde virüsten korunmak için hijyen kurallarını hatırlatmak adına kurumlarımızı ziyaret ederek çalışanlarımıza kolonya hediye ediyoruz” dedi.

“YÜZDE 100 RİSK ALTINDALAR”

Yıldırım, “Koronavirüsün tüm dünyada ve ülkemizde yarattığı panik sürerken, yüksek risk grubunda olan sağlık çalışanlarımız salgın tehdidi ile büyük risk altında olduğunu ifade eden Şube Başkanı Erdal Yıldırım, sağlık çalışanlarımız Koronavirüs ile karşı karşıya kalma olasılığı yüzde 80-90 hatta yüzde 100’dür. Birçok hastanın olduğu ortamda çalışmak durumunda kalan sağlık çalışanlarımız ve aileleri mağdur durumdadır. Halkımızın sağlığını korumak adına hastanelerde çalışmaya devam eden sağlık çalışanlarımız, çalışırken de bir yandan “ya bugün evime aileme virüs taşırsam” diye endişelenmektedir” dedi.

“KORUMA ALTINA ALINMALI”

Yıldırım, “Sağlık çalışanlarının güçlü bir mesleki sorumluluk bilincine sahip olduğunu da dile getiren Başkan Yıldırım, çalışanlarımız Korona Virüse yakalanmaktan çok, ailelerine ve dolayısıyla yaşadıkları çevreye bulaştırma endişesi yaşamaktadır. Bu sebeple sağlık çalışanlarımıza bu süreçte hastaneler civarında konaklama için planlama yapılmalıdır. Sayın valimiz ve kamuoyu sağlık çalışanlarımızın bu haklı endişesine ivedilikle kulak verilmelidir” şeklinde konuştu.