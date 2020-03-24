"Vatandaşın mağduriyeti gözden kaçırılmamalı”

CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklanan ekonomi paketini eleştirdi. Gürel, “Biz her ne kadar açıklanan paketi eksik bulsak da iyileştirme umudumuzu da yitirmedik. Böyle bir ortamda amacımız fırsattan istifade edip siyaset veya eleştiri yapmak değil, aksine sürece katkıda bulunup, eksikleri dile getirip önerilerimizi sunmak” dedi.

“KİRACI ESNAFA DESTEK NİYE YOK?”

Devamında Gürel, “İnsanlarımız virüs derdiyle boğuşurken Konut Kredisi’nin kullanma oranını %90’a çıkarmak yerine, kullanımı artacak olan doğalgaz, elektrik ve suya indirim neden sağlanmadı? Sadece kamu bankaları olan Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıf Bankası kredilere 3 ay erteleme varken diğer özel bankalara niye yok. Hükümet olarak özel bankalara bir yaptırımınız yok mu? Herkesin virüs korkusuyla sokağa bile çıkmadığı bu ortamda iş yapamayan kiracı esnafa, kira desteği niye yok?” ifadelerini kullandı.

“İŞSİZE NEDEN YETERİNCE DESTEK YOK?”

Gürel, “Yine krediyle, kredi kartıyla, çek ve senet borçlarıyla ayakta kalmaya çalışan esnafımıza niye destek yok? Gerekirse bu destek paketinde belli bir limite kadar kamu alacakları sıfırlanmaz mıydı? Büyük işletmeleri korurken, küçük esnafımıza, işini kaybeden işçimize, iş bulamayan işsizimize neden yeterince destek verilmedi? Evet insan sağlığı her şeyin önündedir. Hükümetimiz dolayısıyla Sağlık Bakanlığımız bu salgın ile başarılı bir şekilde mücadele etmektedir. Ama yaşamın bir gerçeği olan ekonomide önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.