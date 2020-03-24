“Küçük esnaf, işçi ve güvenlik birimlerine hakları verilmeli”

İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin yanı sıra en büyük görevin halka düştüğüne dikkat çekti. Açıklamasında küçük esnaf ve işçilerin, güvenlik birimlerinin de sorunlarına çözüm bulunması gerektiğini ifade etti. Tamyüksel, “Devletimizden beklentimiz, toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan işçi, emekçi ve küçük esnafın yaşamsal kaygılarına çözüm bulunması ve evde kalma konusunda yapılan uyarılara uyabilmeleri için iş haklarının korunmasıdır” dedi.

“3600 EK GÖSTERGE HAKLARI VERİLMELİ”

Tamyüksel, “Aileleri ve kendi sağlıklarından fedakarlık ederek en ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarımız ile her zaman canını ortaya koyarak hizmet eden güvenlik birimlerimizin 3600 Ek Gösterge haklarının verilmesi gerektiği bunu ne kadar hak ettikleri de ortadadır. Bu vesile ile Kartepemizde gece gündüz demeden hijyen noktasında özveri gösteren Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman nezdinde belediye personelimizi, muhtarlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyor, tüm Kartepe adına şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.