Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 13:32 TSİ- Siyaset G: Bugün 13:33 TSİ

“Küçük esnaf, işçi ve güvenlik birimlerine hakları verilmeli”

İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, hükümetin işçi, küçük esnaf ve güvenlik birimlerinin koronavirüsün yayınlaştığı bu süreçte sorunlarına çözüm üretmesi gerektiğini vurguladı
mask

İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin yanı sıra en büyük görevin halka düştüğüne dikkat çekti. Açıklamasında küçük esnaf ve işçilerin, güvenlik birimlerinin de sorunlarına çözüm bulunması gerektiğini ifade etti. Tamyüksel, “Devletimizden beklentimiz, toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan işçi, emekçi ve küçük esnafın yaşamsal kaygılarına çözüm bulunması ve evde kalma konusunda yapılan uyarılara uyabilmeleri için iş haklarının korunmasıdır” dedi.

“3600 EK GÖSTERGE HAKLARI VERİLMELİ”

Tamyüksel, “Aileleri ve kendi sağlıklarından fedakarlık ederek en ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarımız ile her zaman canını ortaya koyarak hizmet eden güvenlik birimlerimizin 3600 Ek Gösterge haklarının verilmesi gerektiği bunu ne kadar hak ettikleri de ortadadır. Bu vesile ile Kartepemizde gece gündüz demeden hijyen noktasında özveri gösteren Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman nezdinde belediye personelimizi, muhtarlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyor, tüm Kartepe adına şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Bugün 13:32 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
“Küçük esnaf, işçi ve güvenlik birimlerine hakları verilmeli” mask
“Küçük esnaf, işçi ve güvenlik birimlerine hakları verilmeli”
Koronavirüs, Saadetli gençlere engel olamadı mask
Koronavirüs, Saadetli gençlere engel olamadı
Ender Oğuz'dan Kızılay çıkışı! mask
Ender Oğuz'dan Kızılay çıkışı!
Başiskele'ye Devlet Hastanesi yapmanın tam zamanı mask
Başiskele'ye Devlet Hastanesi yapmanın tam zamanı
Tarhan: Paketin içi boş çıktı mask
Tarhan: Paketin içi boş çıktı
CHP’li Sarıtoprak’tan Bıyık’a çağrı mask
CHP’li Sarıtoprak’tan Bıyık’a çağrı
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İllere göre karantina sayıları... mask
İllere göre karantina sayıları...
Uzaktan eğitim Pazartesi başlıyor! mask
Uzaktan eğitim Pazartesi başlıyor!
Çin 2 milyon virüs kiti gönderdi! Ücretini Atatürk ödedi dediler mask
Çin 2 milyon virüs kiti gönderdi! Ücretini Atatürk ödedi dediler
'Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir' mask
'Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir'
“Çocuklarım git dışarıda mikroptan öl dedi” mask
“Çocuklarım git dışarıda mikroptan öl dedi”
Kandıra yolunda kaza! mask
Kandıra yolunda kaza!

GALERİ

Sosyal medyada yayınlanan video tepki çekti! mask
Sosyal medyada yayınlanan video tepki çekti!
Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren virüs kiti üretildi mask
Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren virüs kiti üretildi
Emekli maaşını çekmeye gelen vatandaşlara polisten uyarı anonsu mask
Emekli maaşını çekmeye gelen vatandaşlara polisten uyarı anonsu
Kılıçdaroğlu kardeşini toprağa verdi mask
Kılıçdaroğlu kardeşini toprağa verdi
İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su tankı ile destek mask
İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su tankı ile destek
40 metrelik duvardan aracıyla uçtu mask
40 metrelik duvardan aracıyla uçtu
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL