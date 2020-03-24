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Koronavirüs, Saadetli gençlere engel olamadı

Koronavirüs nedeniyle çalışmalarına ara veren birçok siyasi partiye nazaran Saadet Partisi’nde hareket devam ediyor. Saadet Partili gençler, E-Toplantı yaparak çalışmalarını aksatmadı
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Küresel salgın koronavirüs nedeniyle ülke çapında çeşitli tedbirler alınıyor. Bu tedbirler kapsamında siyasi partiler de kalabalık gruplar halinde toplantı yapmaya ara verdi. Birçok siyasi parti ise çalışmalarını dondurmak durumunda kaldı. Saadet Partisi ise toplantılarını yapmaya devam ediyor. Ancak bu toplantılar, internet üzerinde E-Toplantı şeklinde gerçekleştiriliyor.

12 İLÇE BAŞKANIYLA E-TOPLANTI

Saadet Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Dursun Taş, dün 12 ilçe gençlik kolları başkanıyla E-Toplantı yaparak gündemi değerlendirdi. Saadet Partililer, yerel anlamda -E Toplantı yapan ilk teşkilat oldu. Çalışmalara ara verilmemesi için bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade eden Taş, E-Toplantılara devam edeceklerinin bilgisini verdi.

“HİZMET İÇİN HAZIRIZ”

İl Başkanı Taş, toplantıda ilçe başkanlarına yaptığı konuşmada, “Kıymetli başkanlarım. Ülkece zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte toplantılarımızı internet ortamında yapma kararı aldık. Koronavirüs herkesi ilgilendiriyor. Biz de üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz. Şartlar elbette çok zor. Biz milletimiz için takatimizin sonuna kadar hizmet etmek için hazırız. Allah yardımcımız olsun” dedi.

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