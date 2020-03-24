Vali Hüseyin Aksoy’un başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Aksoy’un yanı sıra, Deniz Eğitim ve Öğretim- Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Emniyet Müdürü VeysalTipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Aslan ve diğer ilgili kurum yetkilileri katıldı. Toplantıda, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına il genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
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Valilik’te Kocaeli’nin huzuru masaya yatırıldı
İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleştirildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz