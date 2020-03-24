Valilik’te Kocaeli’nin huzuru masaya yatırıldı

Vali Hüseyin Aksoy’un başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Aksoy’un yanı sıra, Deniz Eğitim ve Öğretim- Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Emniyet Müdürü VeysalTipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Aslan ve diğer ilgili kurum yetkilileri katıldı. Toplantıda, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına il genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.