Kocaman ve sağlık müdürü koronayı konuştu

Koronavirüsten dolayı Kartepe Belediyesi ekipleri, gece gündüz dezenfekte işlemlerine ve Kartepelileri her koşulda bilgilendirmeye tüm hızıyla devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, hafta sonu da dezenfekte çalışmalarını yakından takip ederken, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan’ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“KOORDİNASYON VE UYUM ÇOK ÖNEMLİ”

Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, “Sağlık Müdürümüz nezdinde ilçemizde ve tüm yurtta özveri ile bizlerin sağlıkları için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum. Uzmanlar salgının seyri hakkında net bir şey söyleyemiyor maalesef. Bu nedenle tedbirlerimize esnetmeden ciddiyetle uymaya devam edeceğiz” dedi.

“MESAİ KAVRAMI GÖZETMEKSİZİN”

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan, “Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman’a ve bu süreçte mesai kavramı gözetmeksizin çalışan belediye personellerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.