Sağlık merkezleri dezenfekte ediliyor

Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin arttırıldığı Derince’de dezenfekte çalışmaları tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Vatandaşların sıklıkla ziyaret ettiği noktaları düzenli olarak dezenfekte eden Derince Belediyesi ekipleri, sağlık merkezlerine özel önem gösteriyor. Belediye ekipleri bu kapsamda son olarak Derince Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Üç sağlık kuruluşunda detaylı dezenfekte işlemini yapan ekipler çalışmaların periyodik olarak devam edeceğini belirttiler.