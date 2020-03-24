Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin arttırıldığı Derince’de dezenfekte çalışmaları tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Vatandaşların sıklıkla ziyaret ettiği noktaları düzenli olarak dezenfekte eden Derince Belediyesi ekipleri, sağlık merkezlerine özel önem gösteriyor. Belediye ekipleri bu kapsamda son olarak Derince Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Üç sağlık kuruluşunda detaylı dezenfekte işlemini yapan ekipler çalışmaların periyodik olarak devam edeceğini belirttiler.
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Sağlık merkezleri dezenfekte ediliyor
Derince Belediyesi ekipleri dezenfekte çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ederken ilçedeki sağlık kuruluşlarının temizliğine özel önem gösteriliyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz