Derince teyakkuzda

Ülkemizde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığının duyurulmasının ardından, Derince Belediyesi, ilçe sakinlerinin hastalıktan korunmasına yönelik hijyen çalışmalarını sıklaştırdı. Alınan önlemler kapsamında, belediye bünyesinde kurulan dezenfekte ekipleri periyodik olarak çalışmalarını sürdürürken, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere halkın yoğun kullanımında olan alanlarda dezenfeksiyon işlemleri devam ediyor. Derince Belediyesi ekipleri bu kapsamda son olarak ilçede bulunan İtfaiye Grup Amirliği ve TCDD’ye ait hizmet binalarında kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.
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Ülkemizde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığının duyurulmasının ardından, Derince Belediyesi, ilçe sakinlerinin hastalıktan korunmasına yönelik hijyen çalışmalarını sıklaştırdı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz