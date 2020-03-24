Yeşilova’da bütün parklar ilaçlandı

İzmit Yeşilova’da bulunan parklar İzmit Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi. Yeşilova’da gerçekleştirilen park ilaçlama çalışmaları kapsamında Şehit Taner Durmuş Parkı, Gelincik Parkı, Akasyalar Parkı, Nilüfer Parkı, Barut Sokak Parkı, Şehit Zeki Aktan Parkı, Farabi Parkı, Yeşil Meydan, Cennet Parkı, Umut Parkı, Şehit Sergen Altıntaş Parkı, Dağ Çiçeği Parkı, Karaağaç Camii bahçesi, Şehit Astsubay Ömer Halidemir Parkı, Dr. Necati Günaltay Parkı olmak üzere bölgedeki bütün parklar ilaçlanarak dezenfekte edildi.