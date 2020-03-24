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İş dünyasından maske adımı

LC Waikiki-Taha Grubu 3 milyon adet maske üreterek devlete hibe etme kararı aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi üyeleri ise günlük 1 milyon adet maske üretimine başlıyor.
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Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koronavirüs salgını ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda TİM Başkanı İsmail Gülle, İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ve İKMİB Başkanı Adil Pelister açıklamalarda bulundu.

Gülle açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Parasal ve mali tedbirlere ilişkin açıklanan 100 milyar liralık paket önümüzdeki günlerde ikincil ve üçüncül aşamalarıyla işdünyasının, ihracatçıların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürecek.

Kamu bankaları, Eximbank ve özel bankaların tüm kredi ve taksitlerin ödenmesinde esneklik sağlanacağını açıklaması iş dünyasına moral oldu.

HEDEF GÜNLÜK 1 MİLYON

Maske ve dezenfektanların tedarik sıkıntısını aşmak için TİM olarak birçok hazırgiyim, tekstil ve kimya firmalarımız ile üretim seferberliği başlatıyoruz.

Hedefimiz günlük 1 milyon maske üretimi ile başlayıp aylık 40 milyon adet maske üretim kapasitesine ulaşmak.

TİM olarak 1 milyon adet maske ve 100,000 adet dezenfektan üretip Sağlık Bakanlığı’nın emrine sunuyoruz.

LCW-TAHA GRUBU: 3 MİLYON ADET MASKE ÜRETECEK

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ise şu ifadeleri kullandı:

LCW-Taha Grubu ilk aşamada 3 milyon adet maske üretip Sağlık Bakanlığı’na hibe edecek, üretim Pazartesi itibarıyla başladı.

Yaptığımız projeksiyona göre 100 firma ile günde 1 milyon adet maskeyi çok rahat üretip Sağlık Bakanlığı’na vereceğizb

Dezenfektan üretiminde etil alkol sıkıntısı bulunuyor; alkol ithalatında gümrükte yaşanan sıkıntıların minimize edilmesi gerekiyor.

TAPDK’tan alınan alkol ithalat izin süreçlerinin ve yurtiçindeki firmalarımızın şeker fabrikalarından etil alkol alınması ile ilgili izin süreçlerinin hızlandırılması dezenfektan üretimi için çok önemli.

Aylık 2.5 milyon litre dezenfektan üretim kapasitemiz bulunuyor, bunun tam kullanılması için hammadde ve ambalaj malzemeleri tedarikinde tüm engellerin kalkması ve desteklerin artması gerekiyor. (REUTERS)

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