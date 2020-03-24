Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 14:04 TSİ- Gündem G: Bugün 14:06 TSİ

Fahrettin Altun: “Gerekli yasal işlemler yapılmaktadır”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Büyüklerimizi taciz eden, onları küçük düşürmeye çalışan, rızaları olmaksızın görüntüleyen, sosyal medyada alay ve linç konusu yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır” dedi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin birçok yerinde yaşlılarla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin açıklamada bulundu. Altun, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Büyüklerimizi taciz eden, onları küçük düşürmeye çalışan, rızaları olmaksızın görüntüleyen, sosyal medyada alay ve linç konusu yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. COVID-19'a karşı mücadelemiz devlet-millet birlikteliğiyle kararlılıkla sürmektedir. Bilinmelidir ki bu saldırganlığa ve ayrımcılığa göz yuman, alkış tutan herkes dayanışma ruhumuzu zedelemektedir. Büyüklerimize destek olan, onların alışverişlerini yapan, halini hatırını soran vatandaşlarımız ise öz değerlerimizin neferleridir. Sağolsunlar, varolsunlar. 65 yaş yaşını dolduran vatandaşlarımıza getirilen sokağa çıkma kısıtlaması onları COVID-19 riskine karşı korumayı hedeflemektedir. Bu vatandaşlarımız, diğer bütün vatandaşlarımız gibi bu ülkenin asli üyeleridir, bizlerin kıymetli büyükleridir” ifadelerine yer verdi.

Bugün 14:04 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İzmit Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına gıda desteği   mask
İzmit Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına gıda desteği  
Kartepe'de duraklar ve otobüsler dezenfekte ediliyor mask
Kartepe'de duraklar ve otobüsler dezenfekte ediliyor
İzmit Belediyesi virüsle mücadele ederken, sokak hayvanlarını unutmadı mask
İzmit Belediyesi virüsle mücadele ederken, sokak hayvanlarını unutmadı
Sağlık çalışanına hediye kitap mask
Sağlık çalışanına hediye kitap
Gölcük Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı mask
Gölcük Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Yeşilova’da bütün parklar ilaçlandı mask
Yeşilova’da bütün parklar ilaçlandı
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İllere göre karantina sayıları... mask
İllere göre karantina sayıları...
Uzaktan eğitim Pazartesi başlıyor! mask
Uzaktan eğitim Pazartesi başlıyor!
Çin 2 milyon virüs kiti gönderdi! Ücretini Atatürk ödedi dediler mask
Çin 2 milyon virüs kiti gönderdi! Ücretini Atatürk ödedi dediler
'Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir' mask
'Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir'
“Çocuklarım git dışarıda mikroptan öl dedi” mask
“Çocuklarım git dışarıda mikroptan öl dedi”
Kandıra yolunda kaza! mask
Kandıra yolunda kaza!

GALERİ

Sosyal medyada yayınlanan video tepki çekti! mask
Sosyal medyada yayınlanan video tepki çekti!
Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren virüs kiti üretildi mask
Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren virüs kiti üretildi
Emekli maaşını çekmeye gelen vatandaşlara polisten uyarı anonsu mask
Emekli maaşını çekmeye gelen vatandaşlara polisten uyarı anonsu
Kılıçdaroğlu kardeşini toprağa verdi mask
Kılıçdaroğlu kardeşini toprağa verdi
İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su tankı ile destek mask
İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su tankı ile destek
40 metrelik duvardan aracıyla uçtu mask
40 metrelik duvardan aracıyla uçtu
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL