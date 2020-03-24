Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Corona virüs tedbirleri kapsamında; yapı ruhsatı işlemlerinin yürütülmesi esnasında ilgili idarelerde yoğunluk oluşmaması ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Otopark Yönetmeliğinin yürürlük tarihini 30 Haziran 2020’ye erteledik."
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Çevre ve Şehircilik bakanı Kurum duyurdu! 30 Haziran'a ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihini 30 Haziran 2020’ye erteledik." dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz