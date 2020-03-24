Körfez Devlet Hastanesi bünyesinde haftanın 7 günü 08:00 - 23:00 saatleri arası hizmet veren Hereke Semt Polikliniği, bugün kapatıldı. Cama şu yazı yazıldı; Hereke Semt Polikliniğimizde Covid-19 Salgını süresince hasta kabulü yapılmayacak ve hizmet verilmeyecektir. Sağlıklı günler dileriz. Hastane yönetimi.
Bugün 14:16 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:26 TSİ
Hereke Semt Polikliniği kapatıldı
Körfez Devlet Hastanesi bünyesinde haftanın 7 günü 08:00 - 23:00 saatleri arası hizmet veren Hereke Semt Polikliniği kapatıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz