“489 firma Kısa Çalışma Ödeneği için başvurdu”

Koronavirüs salgınının ülkemizde de yayılması nedeniyle yüzlerce işyeri, kamu kurum ve kuruluşları geçici süreliğine kapandı. Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ulvi Yılmaz ise, geçici süreliğine kapanan 489 firmanın Kısa Çalışma Ödeneği başvuru talebini aldıklarını duyurdu. Açıklamasında Yılmaz, “Aziz Milletimiz için görevimizin başındayız” dedi.

“DEVLET, İŞÇİ VE İŞVERENLERİN YANINDA”

“Devletimiz her daim çalışanlarımızın ve işverenlerimizin yanında” diyen Yılmaz, “Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları kapsamında Kocaeli İŞKUR olarak ilk başvuru gününde 489 firmanın başvuru talebini almış bulunmaktayız. Aziz milletimiz için özveri ile görevlerinin başında olan bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım” ifadelerinde bulundu.