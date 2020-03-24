Yılmaz: 489 firmanın başvuru talebini aldık

Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ulvi Yılmaz, ‘kısa çalışma ödeneği’ başvuruları kapsamında Kocaeli’de 489 firmanın başvuru talebini aldıklarını yayımladığı bu mesajla duyurdu:

“Aziz Milletimiz için görevimizin başındayız.



Bildiğiniz gibi ülkemiz, tüm dünyayı etkisi altına alan koronovirüs ( Covid 19 ) ile amansız bir mücadele veriyor. Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaştırıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz mücadele veren özverili ve fedakâr kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarlığımızı sunarız.



Devletimiz her daim çalışanlarımızın ve işverenlerimizin yanında. Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları kapsamında Kocaeli İŞKUR olarak ilk başvuru gününde 489 firmanın başvuru talebini almış bulunmaktayız.



Aziz Milletimiz için özveri ile görevlerinin başında olan bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım.



Saygılarımla

Ulvi Yılmaz

Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü”