Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 14:30 TSİ- Gündem G: Bugün 14:35 TSİ

Halkbank'tan esnafa kredi desteği

Halkbank esnaf ve sanatkarlara 25 bin TL nakit kredi, 25 bin TL ticari kart desteği verecek
mask

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında reel ekonomiye desteğini  sürdüren Halkbank, Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde ekonomik faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla esnaf ve sanatkârlara yönelik Esnaf Destek Paketi'ni açıkladı.

Destek paketi ile devletin kamu sağlığını ve ekonomik istikrarı  eşgüdümlü korumak üzere salgına karşı kararlılıkla yürüttüğü  mücadelenin bir parçası olunması amaçlanmakta olup paket kapsamında İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunulmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz desteği ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kredi kullandırımlarına  yönelik uygulama devam etmektedir. Esnaf Destek Paketi kapsamında,  bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan esnaf ve  sanatkarların da  imkanlardan istifade edebilmesi amaçlanmıştır. Bu  kapsamda esnafa kullandırılacak İşletme Kredisinin limiti 25 bin TL,  vadesi 36 ay olarak belirlenmiş ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem  uygulanabilecektir.

İşletme kredisi yanında, esnaf ve sanatkârların mal ve hizmet  alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecekleri, çek ve senet  işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını  düzenleyebilecekleri, çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar  sağlayabilecekleri Paraf Esnaf Kart Destek paketi kapsamında 25 bin TL'ye kadar limitli olarak ayrıca tanımlanabilecektir.

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnafa özel iki yeni ürün Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli işletme kredisinden esnaf  ve sanatkâr odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkârlar  yararlanabilecektir.

Esnaf ve sanatkârların ağırlıklı olarak faaliyet göstermekte  olduğu, perakende ticaret, ulaştırma, imalat ve yiyecek-konaklama  meslek kolları başta olmak üzere esnaf ve sanatkârlara yüzde 4,5 faiz  oranı ile 25 bin TL limitli İşletme kredisi kullandırılması  amaçlanmaktadır.

İşletme kredisi yanında  3 ay ödemesiz dönemli, 12 aya kadar  vadeli, 25 bin TL'ye kadar limitli Paraf Esnaf Kart ile esnaf ve  sanatkârlar mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem  yapabilecek, çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek  nakit akışlarını düzenleyebilecek, çalıştıkları tedarikçilerden de  avantajlar sağlayabilecektir.

Bugün 14:30 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kartepe'de duraklar ve otobüsler dezenfekte ediliyor mask
Kartepe'de duraklar ve otobüsler dezenfekte ediliyor
İzmit Belediyesi virüsle mücadele ederken, sokak hayvanlarını unutmadı mask
İzmit Belediyesi virüsle mücadele ederken, sokak hayvanlarını unutmadı
Sağlık çalışanına hediye kitap mask
Sağlık çalışanına hediye kitap
Gölcük Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı mask
Gölcük Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Yeşilova’da bütün parklar ilaçlandı mask
Yeşilova’da bütün parklar ilaçlandı
Sağlık merkezleri dezenfekte ediliyor mask
Sağlık merkezleri dezenfekte ediliyor
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İllere göre karantina sayıları... mask
İllere göre karantina sayıları...
Uzaktan eğitim Pazartesi başlıyor! mask
Uzaktan eğitim Pazartesi başlıyor!
Çin 2 milyon virüs kiti gönderdi! Ücretini Atatürk ödedi dediler mask
Çin 2 milyon virüs kiti gönderdi! Ücretini Atatürk ödedi dediler
'Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir' mask
'Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir'
“Çocuklarım git dışarıda mikroptan öl dedi” mask
“Çocuklarım git dışarıda mikroptan öl dedi”
Kandıra yolunda kaza! mask
Kandıra yolunda kaza!

GALERİ

Sosyal medyada yayınlanan video tepki çekti! mask
Sosyal medyada yayınlanan video tepki çekti!
Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren virüs kiti üretildi mask
Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren virüs kiti üretildi
Emekli maaşını çekmeye gelen vatandaşlara polisten uyarı anonsu mask
Emekli maaşını çekmeye gelen vatandaşlara polisten uyarı anonsu
Kılıçdaroğlu kardeşini toprağa verdi mask
Kılıçdaroğlu kardeşini toprağa verdi
İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su tankı ile destek mask
İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su tankı ile destek
40 metrelik duvardan aracıyla uçtu mask
40 metrelik duvardan aracıyla uçtu
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL