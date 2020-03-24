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Erdoğan’dan mesaj: Okul tatili uzatılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor" ifadelerine yer verdi. İlgili bakanlarla görüntülü görüşme yapan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 'okulların tatilinin uzatılması yönünde talimatınız var mı?' sorusunu cevapladı...
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabı üzerinden bir video paylaştı.

Masa başında notlar aldığı ve ilgili bakanlarla bilgi alışverişi yaptığı görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında; “Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz.” ifadelerine yer verdi.

BAKANLARLA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME

Erdoğan sırasıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la uzaktan eğitime ilişkin çalışmaları değerlendiren Erdoğan, “İnşallah bu çalışma yöntemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz.” dedi.

OKUL TATİLİ UZAYACAK MI?

Erdoğan, Selçuk’un “Bir de ben sizin bir talimatınızı almak isterim. Bu hafta Bilim Kurulu’yla görüşüp bu tatili uzatmak isteriz” şeklindeki ifadesi üzerine de şu yanıtı verdi:

*Doğrusu Bilim Kurulu’yla görüşün. Ben tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani uzatılabilir de uzatılmayabilir de.

* Ama Bilim Kurulu uzatalım diyorsa ona uyalım. bir hafta yeter diyorlarsa ona uyalım. İşin ehli onlar. Dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var”

FAİŞ FİYATLARLA ÜRÜN SATANLARA BUNUN HESABINI SORARIZ 

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile yaptığı görüşmede şunları söyledi:

* Ürünleri çok değişik kanallarla yurt dışına kaçıranlara, ülkemiz içinde bu ürünleri fahiş fiyatlarla satanlara bu işin hesabını sorarız. Ve bunun da bizim yasalarımızda yeri yok.

* Turizmde 14 günde geri ödeme konusu bunların zaten şuanda Hazine Maliye Bakanlığımız da Turizm Kültür Bakanımız da görüşme halinde.

DOĞALGAZ VE ELEKTRİĞİN KAPANMASI

* Enerjide ise günlük ödemelerin ertelenmesi hususunda yani bu konuyu masaya yatırmanızda fayda olur.

* Bunlar düşünülebilir, erteleme konumuz olabilir ama doğal gaz ve elektriğin kapanması gibi bir şeyin içerisinde, takdir edersiniz ki biz çok daha zor günler yaşadık, böyle bir şeye girmedik.

* Çünkü bu devlet sosyal bir devlettir, sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz. Bu konuda kararlı olacağız işi götüreceğiz.

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