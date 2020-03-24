Gölcük Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in talimatıyla, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler harekete geçerken, köpek ve kediler için yemlenme noktaları oluşturarak beslenmelerini sağladı.

VATANDAŞLAR BAŞKAN SEZER’E TEŞEKKÜR ETTİ

Kent genelinde yapılan uygulama vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, “Korona Virüs salgını nedeniyle esnafların dükkanlarının geçici olarak kapatılması sokak hayvanlarının aç kalmasına neden oldu. Gölcük Belediyesi’nin kurduğu yemlenme noktaları ile sokak hayvanları aç kalmaktan kurtuldu. Başkanımız Ali Yıldırım Sezer’e ve ekiplere bu örnek çalışmasından dolayı teşekkür ederiz” dediler.