İzmit Belediyesi virüsle mücadele ederken, sokak hayvanlarını unutmadı

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İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İzmit Belediyesi Veteriner Hekimi Gökhan Kılıç, Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (KOHAYDER) Başkanı Gonca Çelik Ketenağ ve dernek gönüllüsü Yavuz Öztürk ile birlikte yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yönelik mama dağıtımına başladı.

ONLARCA KİLO MAMA

Koronavirüsle mücadele nedeniyle pek çok işyeri kapanırken, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına İzmit Belediyesi ekipleri yetişti. Ekipler, KOHAYDER gönüllüleriyle birlikte kenti gezerek, zor durumda kalan sokak hayvanları için onlarca kilo kuru mama dağıttı.