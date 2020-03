Kartepe'de duraklar ve otobüsler dezenfekte ediliyor

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı Kartepe Belediyesi dezenfekte ekibi titizlikle çalışmalarına devam ediyor. Kartepelilerin önemli toplu ulaşım araçlarından otobüsler ve durakları belediye ekipleri her gün dezenfekte ediyor.

450 OTOBÜS DURAĞI HER GÜN TEMİZLENİYOR

Kartepe Belediyesi, virüs ve mikroplara karşı vatandaşların hijyen seviyesi yüksek araçlarda seyahat edilmesi için her türlü önlemi alıyor. Yapılan detaylı temizliklerde her gün 450 otobüs durağını ve ulaşım araçlarını dezenfekte ediyor. Belediye ekipleri yolcu taşıyan otobüslerin içi, dışı, camlar, sürücü kabini, tutamaklar, yolcu koltuk tutamakları, yerler, tavan, dış tavan v.b. gibi her nokta titizlikle temizleniyor.