Kadere bak!

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28 Mart Cumartesi günü düğün hazırlığı yapan Ahmet Taşçı’nın oğlu Emirhan, bu tarihi ertelemek zorunda kaldı

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
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28 Mart Cumartesi günü düğün hazırlığı yapan Ahmet Taşçı’nın oğlu Emirhan, bu tarihi ertelemek zorunda kaldı. İşin garip tarafı: Emirhan Taşçı’nın bir düğün sonu işletmecisi olması ve salonda düğün yapamaması. Taşçı ailesi, cumartesi günü yapılacak düğün töreni için hazırlanıyordu. Ancak törenlere yasak getirilince, düğün tarihi ertelendi. Bu arada nikâh ise aile arasında yapıldı ve genç çift dünya evine girdi. Hayatını Yasemin hanım ile birleştiren şampiyonun oğlu Emirhan, uluslar arası ilişkiler mezunu. Ama bir düğün salonu işletiyor. Bu durumda da hayli ilginç bir şey ortaya çıkıyor: Emirhan Taşçı, düğün salonu işletmesine rağmen düğün yapamıyor. Ama hazırlıklar virüs salgınının bitmesinden sonraya göre yapılıyor.

Bugün 15:01 TSİ - Spor

Muhabir Hakan Yağcıoğlu

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