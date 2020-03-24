Tüm okullar dezenfektanını İzmit MTAL’ye borçlu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla meslek liselerini dezenfekte malzemeleri üzerine üretime geçirdi. Yaklaşık 6 ay önce çalışmalarını tamamlayıp 10 kalemde üretime geçen İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bakanlığın talebi doğrultusunda Kocaeli’deki bütün okulların dezenfekte edilmesi amacıyla harekete geçti.

3 GÜNDE 42 TON

Sıvı el sabunu, hipoklorit bazlı solüsyon, çamaşır suyu, cam temizleyici, WC temizleyici, genel yüzey temizleyici, yağ çözücü, köpük savun ve elde bulaşık deterjanı üreten İzmit MTAL’ye 11 Mart Çarşamba günü yapılan duyuru sonrası okulların tatil edilmesinin ardından bakanlığın girişimi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talimatıyla, çarşambadan cumaya kadar gece boyu çalışarak bütün okulların dezenfekte edilmesi amacıyla 42 ton hipoklorit bazlı solüsyon üretti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talimatıyla sağlık ve valilik çalışanlarına ise belli miktarda kolonya üretimi gerçekleştirdi.

VATANDAŞ DA SATIN ALABİLİYOR

Okulun markası olan İzmit Sanat Okulu Kimya (İSOKİM) sadece okullara değil, aynı zamanda İl Gençlik Spor Müdürlüğü’ne, sitelere, apartman yönetimlerine, yurt dışından gelip ilimizde bulunan yurtlarda karantina altında olan vatandaşlara, Kocaeli Sanayi Odası iştiraklerine, özel okullar vb. kuruluşlara Kocaeli geneline üretim yapan İSOKİM’den ayrıca vatandaş da gelip satın alabiliyor.

“FABRİKA GİBİ ÜRETİM YAPIYORUZ”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Mehmet Aktaş, il geneline İSOKİM’in üretim yaptığını belirterek, “Döner sermaye yönetmeliği gereği bu üretimler öğretmen ve öğrenci nezaretinde yapılıyor. Öğrencilerimiz hem öğreniyor hem de üretiyor. Şimdiye kadar 14 farklı grupta yaklaşık 30’un üzerinde öğrenci ve öğretmenle çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. Bunun dışında üretim müdürü, pazarlama sorumlusu vs. de var. Fabrika gibi üretim yapıyoruz. İl dışına da üretim yapıyoruz ancak ulaşımı karşılamıyoruz” dedi.

“EN İYİ KALİTEDE EN UCUZA SATIŞ”

“Biz şu anda Türkiye’nin en güvenilir formülasyon ve hammadde üzerinden çalışmalarımızı yapıyoruz” diyen Aktaş, “Talep çok fazlaydı, stoklu çalışalım dedik. ‘El dezenfektanı istiyoruz’ da dediler. Bakanlığın izni gerekiyor. Onu da yaptık ama etil alkol ile ilgili son dönemlerde ciddi bir piyasa sıkıntısı olması nedeniyle seri üretime geçemedik. Ürün gamımızda o da var. Biz şu anda Türkiye’nin en güvenilir formülasyon ve hammadde üzerinden çalışmalarımızı yapıyoruz. En iyi kalitede en ucuza satış gerçekleştiriyoruz. Her şeyi kendi imkanlarımızla yapıyoruz” dedi.

“DANIŞMANLIK VERİYORUZ”

Siparişlerin arttığını belirten Aktaş, “Bu kaliteyi bu fiyata nasıl satıyorsunuz’ diye soruyorlar. Biz işin acemisiyiz; hileyi, hurdayı bilmiyoruz. Kamu kuruluşuyuz. Bizler de danışmanlık veriyoruz. ‘Biz nasıl üretim yapabiliriz’ şeklinde sorular alıyoruz. Biz de süreci anlatıyoruz. Hemen olacak bir şey değil çünkü kimyasal bir ürün. Bizim dışımızda Samsun’da da üretim yapan bir okul var. Bizim burada çok dinamik bir eğitimimiz var. Biz geçen yıl planlamamızı yapıyorduk. Bir taraftan başlayalım dedik” şeklinde konuştu.

“350 LİTRE ÜRETİM YAPTIK”

Aktaş son olarak, “Bir okulun markasının olması okulunun gelir kaynağının olması için çok önemli bir şey. Biz de okulumuzun bir markası olsun istedik. Ürünün en güzel reklamı kendisidir. Kolonya da ürettik özel olarak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü sağlık ve valilik çalışanlarına özel olarak ürettirdi. Yaklaşık 350 litre üretim yaptık. Numunelerini teslim ettik. Şu anda kolonya imalatı yok” ifadelerinde bulundu.