Karamürsel Belediyesi, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan yaşlı, hamile ve engellilerin market alışverişini yaparak evlerine götürüyor. Belediye, koronavirüs önlemleri nedeniyle evlerinden çıkamayan dezavantajlı gruptaki ilçe sakinlerine yardım eli uzattı. Karamürsel’de koronavirüs tedbirleri kapsamında ‘Evden Çıkma, İhtiyaçlarını Biz Getirelim’ çağrısına uyan yaşlı vatandaşların alışverişi belediye ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.
Bugün 16:05 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:07 TSİ
Karamürsel’de evden çıkamayanın alışverişi belediyeden
Karamürsel’de yeni tip koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan yaşlı, hamile ve engellilerin market alışverişini talepleri halinde belediye ekipleri yapıp evlerine bırakıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz