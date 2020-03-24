Karamürsel’de evden çıkamayanın alışverişi belediyeden

Karamürsel Belediyesi, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan yaşlı, hamile ve engellilerin market alışverişini yaparak evlerine götürüyor. Belediye, koronavirüs önlemleri nedeniyle evlerinden çıkamayan dezavantajlı gruptaki ilçe sakinlerine yardım eli uzattı. Karamürsel’de koronavirüs tedbirleri kapsamında ‘Evden Çıkma, İhtiyaçlarını Biz Getirelim’ çağrısına uyan yaşlı vatandaşların alışverişi belediye ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.