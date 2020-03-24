Söğüt’ten ‘korona’ mesaisi

Körfez Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde ana cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkayan ekipler; Güney, Kuzey, Fatih, Mimar Sinan ve Atalar Mahallesi’nin ardından Çamlıtepe Mahallesi’nde çalışma gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Şener Söğüt de ekipleri ziyaret ederek gece yapılan çalışmaları inceledi. Ekipler Yunus Emre Caddesi’ni başından sonuna kadar dezenfekte ederken, mahalle içerisinde bulunan Körfez Devlet Hastanesi’nin bahçe ve otoparkında da yıkama işlemleri gerçekleştirildi.