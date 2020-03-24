Körfez Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde ana cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkayan ekipler; Güney, Kuzey, Fatih, Mimar Sinan ve Atalar Mahallesi’nin ardından Çamlıtepe Mahallesi’nde çalışma gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Şener Söğüt de ekipleri ziyaret ederek gece yapılan çalışmaları inceledi. Ekipler Yunus Emre Caddesi’ni başından sonuna kadar dezenfekte ederken, mahalle içerisinde bulunan Körfez Devlet Hastanesi’nin bahçe ve otoparkında da yıkama işlemleri gerçekleştirildi.
Bugün 16:06 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:08 TSİ
Söğüt’ten ‘korona’ mesaisi
Gece saatlerinde ilçe genelindeki cadde ve sokakları yıkayan ekipleri ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Vatandaşlarımız tedbirli davransın. Hep birlikte sürdürebilirsek başarıyı sağlayabiliriz” dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz