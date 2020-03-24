Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Körfez Kirazlıyalı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Adem Bayramoğlu yönetimindeki 54 ADM 450 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu 34 JE 9513 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durdu. Kazayı görenlerin haber vermesi 112 Acil ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekibi Adem Bayramoğlu’nu araçtan çıkardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Bayramoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Otomobil önce kamyona sonra bariyere çarptı: 1 ölü
Körfez'de kontrolden çıkan otomobil önce kamyona, ardından bariyere çarptı. Sürücü Adem Bayramoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz