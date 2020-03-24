Çin’den alınan COVİD-19 ilaçları 40 şehre dağıtıldı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 24 Mart’ta düzenlenen basın toplantısında Çin’den, COVID-19 hastalığının tedavisinde yoğun bakım süresini 11 günden 4 güne kadar kısaltan ilacın alındığını açıklamıştı.
40 ŞEHRE, 8 SAATTE DAĞITILDI
Bakan Koca, yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören COVİD-19 hastaları için kullanılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz