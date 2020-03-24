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Çin’den alınan COVİD-19 ilaçları 40 şehre dağıtıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısından sonra corona virüsünün yol açtığı COVID-19 hastalığının tedavisinde kullanılmak üzere Çin'den ilaç alındığını açıklamıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ilaçlar ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı