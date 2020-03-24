Koca açıkladı: 1872 vaka, 44 ölü

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Koca şu ifadeleri kullandı;
“Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz.
CAN KAYBI 44’E ULAŞTI
Bakan Koca’nın yaptığı son açıklamanın ardından Türkiye’deki vaka sayısı 1872’ye, ölü sayısı ise 44’e ulaşmış oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz