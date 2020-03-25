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Kaçak dezenfektan üreten imalathaneye baskın 

Başiskele'de kaçak dezenfektan üreten imalathaneye düzenlenen baskında 1340 şişe el dezenfektanı, 75 litre etil alkol ve 150 litre gliserin ele geçirildi. 

Demirören Haber Ajansı
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, koronavirüs salgını ile mücadelede kaçak dezenfektan üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Başiskele'de bulunan bir imalathaneye yapılan baskında 75 litre etil alkol, 150 litre gliserin ve 1340 adet çeşitli ebatlardaki şişelerde el dezenfektanı ele geçirildi. İmalathanede kaçak olarak dezenfektan üretilmesiyle ilgili olarak 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. 

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Muhabir Demirören Haber Ajansı

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