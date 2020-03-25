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Helikopterle dezenfektan sıkılacağı iddialarına inceleme!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü koronavirüsü yok etmek için 5 helikopterin sprey ile dezenfektan sıkacağı yönündeki mesajların gerçeği yansıtmadığını, mesajları yayanlar hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi. 

Demirören Haber Ajansı
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden yayılan ‘Koronavirüsünü yok etmek için havadaki 5 helikopterin sprey ile dezenfektan sıkacağı’ yönündeki paylaşımlar üzerine yazılı açıklamada bulundu. Mesajların vatandaşları korku ve paniğe sevk etmek amaçlı olduğu belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu: 

"Devletimiz tüm kurumları ile topyekûn koronavirüs ile mücadele etmektedir. Bu mücadelenin her aşamasında şeffaf bir politika izlenmekte ve vatandaşlarımız bilgilendirilmektedir. Ancak gerek sosyal medya üzerinde gerekse de mesajlaşma programları üzerinde vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk etmek amaçlı mesajlar dolaşmaktadır. Son zamanlarda, ‘Korona virüsünü yok etmek için havadaki 5 helikopterin sprey ile dezenfektan sıkacağı’ gibi mesajlar sosyal medya ve mesajlaşma programlarında dolaşmakta olup kesinlikle doğru olmayıp vatandaşlarımızı tedirgin etme amaçlıdır. Bu tarz mesajları yayan şahısların tespiti yapılmakta ve gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın devletimizin resmi kurumları tarafından yapılan açıklamalar haricinde bu tarz mesajlara itibar etmemeleri gerekmektedir."

Bugün 09:03 TSİ - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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