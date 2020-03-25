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O ürünlere vergi alınmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimat vermesiyle bazı ürün ve cihazlara ilişkin vergi oranlarında değişiklik yapıldı. Etil alkolün gümrük vergisi yüzde 0 oldu