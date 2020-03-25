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Komşuda şiddetli deprem

Rusya’nın Kuril Adaları’nda 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Kuril Adaları’na bağlı Severo bölgesinin 213 kilometre güneydoğu açıklarında meydana geldiği duyuruldu. Pasifik Tsunami Merkezi, Severo, Sahalin ve ABD’nin Hawaii Adası için tsunami uyarısı yaptı.

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