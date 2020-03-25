Kocaeli'deki lastik fabrikası üretime ara veriyor

Prometeon Türkiye, Covid-19 pandemisiyle (salgın) ilgili olarak çalışanlarının güvenliğini artırmak amacıyla geçtiğimiz haftalarda alınan önlemlerin kapsamını genişlettiğini ve bu doğrultuda İzmit fabrikasında üretime 1-12 Nisan tarihleri arasında geçici olarak ara vereceğini açıkladı. Bu kararın Türkiye’deki çalışanlar ve müşteriler için, Covid-19 (koronavirüs) pandemisinin Türkiye’deki gelişiminin sürekli izlenmesinin ardından yerel ve uluslararası otoritelerin yönlendirmelerine de paralel olarak alındığı açıklandı.

'YETERLİ ÜRÜN STOKUNA SAHİBİZ'

Prometeon, iş ortakları ile birlikte, müşterilerinin bu dönemdeki ihtiyaçlarına yanıt verecek yeterli ürün stokuna sahip olduğunu açıklarken; depo, nakliye ve saha satış operasyonlarının yanı sıra yasal ve sözleşmelere bağlı yükümlülüklerini de gereklilikler çerçevesinde yerine getirmeye devam ettiklerini belirtti. Prometeon bununla birlikte; çalışanları, yetkili bayileri ve tedarikçilerinin sağlığı ve esenliği için her türlü gerekli önlemi almayı sürdürdüğünü açıkladı.