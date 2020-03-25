24 aile hekimi ve hemşirede korona iddiası

Ensonhaber.com'un haberine göre;İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir tarafından açıklama yapıldığı belirtilip,İstanbul’un farklı ilçelerinde görev yapan toplam 24 aile hekimi ile hemşirede koronavirüs tespit edildiği belirtildi dendi.

MALZEME EKSİĞİMİZ VAR

Aynı haberde yer alan bir diğer açıklama ise, Aile hekimlerinin en büyük eksiğinin tulum ve gözlük olduğunu belirten Dr. Kutbettin Demir, sağlık çalışanları için, "Bu sırada merkezde muayene için bekleyen yaşlılar ile temas edenler oldu." olarak yer aldı.