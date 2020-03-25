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Akar'dan "Evde Kalın" çağrısı

Çin'den başlayarak bütün dünyaya yayılan ve hayatı durma noktasına getiren korona virüs salgınıyla ilgili basın açıklaması yaptı

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Açıklamada; CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar; "Binlerce insanın hayatını kaybettiği bu olağanüstü kriz sürecinde, sorumluluk anlayışıyla hareket etmek hayati önem taşımaktadır" değerlendirmesinde bulundu.
 

"İNANCIM TAM"

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar; "Tüm dünyayı etkisi altına alan öldürücü korona virüs maalesef milletlerin, devletlerin ve ideolojilerin sınırlarını aşarak ilerliyor. İnsanlık, geçmişte pek çok defa olduğu gibi bir kere daha hiçbir sınır tanımayan küresel bir felaketle karşı karşıya. Bu tüm dünyayı saran ölüm kalım savaşında birlik ve beraberlik içinde “akla” ve “bilime” sığınarak, akılcı ve bilimsel önlemlerle bu virüsü yeneceğimize olan inancım tamdır" şeklinde konuştu.

 

BU İŞİN ŞAKASI YOK

Benzeri görülmemiş küresel bir tehdit olarak dünyayı adeta felç eden bu virüs salgınıyla mücadelede Türkiye'nin başarıya ulaşmasında, şeffaf yönetim anlayışının ve halkın doğru bilgilendirilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Akar,  kamuoyunu endişe, korku ve paniğe sevk edecek, halkın sağlık ve esenliğini tehlikeye düşürecek yorumların yayılmasını önlemek hususunda herkese büyük görev düştüğünü vurgularken; "Bu işin şakası yok! Evde kalın" diyerek herkesi daha duyarlı olmaya davet etti.

 

VURDUMDUYMAZLIK YAPMAYIN, EVDE KALIN!

 "Alınan her tedbir önemlidir" diyen Akar; "Yaşamla ölüm arasında bilinmeyen bir gelecek bekliyor dünyayı. “Evde kal” çağrıları ısrarla sürdürülüyor ama halkımızın bir bölümü uyarılara kulak vermeyerek sokaklarda, sosyal alanlarda vakit geçirmeye devam ediyor.“Virüs bana gelmez!” vurdumduymazlığı hepimizi büyük bir tehlikeye götürmektedir unutmayın! Bu virüs, zengin-fakir, ünlü-ünsüz herkese bulaşıyor ayırt etmeksizin. Kendiniz için, evlatlarınız için, sevdikleriniz için Evde Kalın! " dedi.

 

ATATÜRK'ÜN KURTARICI VİZYONUYLA YÜZLEŞTİRDİ

 Evet “Evde kalın” doğru uyarı ama hepimiz biliyoruz ki, ufukta devasa bir ekonomik krizin işaretleri var. Her yer kapandı, işsizler ordusuna yenileri eklendi. Evde oturursa evini geçindiremeyecek ya da kamu görevlisi olduğu için özlük hakları tehlikeye girecek yüzbinler var! Bunlar ne olacak? Öte yandan işçilerin çalışma zorunluluğunu sömüren sektörleri ne yapacağız? İşte bu noktada Koronavirüs bir kere daha “Manevi mirasım ilim ve akıldır” diyen ve “akla”, “bilime” dayalı laik bir devlet kuran Atatürk'ün “kurtarıcı” vizyonuyla yüzleştirdi hepimizi. Atatürk'ün; akla, bilime dayalı laik Cumhuriyet formülünün ne kadar doğru bir formül olduğunu gördük" ifadesini kullandı.

13 MADDEDE EKONOMİ DE SAĞLIK DA VAR

"Bu salgın bize farklılıklarımızı bir kenara bırakarak birlikte hareket etmemiz gerektiğini göstermiştir" diyen Akar; "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün korona virüsü tedbirleri kapsamında, paylaştığı 13 maddelik önerilerinde; Bu süreçte yoksullar, işsizler sağlıklarıyla uğraşırken, faturalarını düşünmemeleri için aile yardımı sigortası çıkarılmalı, 2 bin liralık gelir güvencesi sağlanmalı ve sağlık personeline her ay iki maaş ödemesinin yapılmasını ve Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası'nın çıkarılması gerektiğini belirtiyor. Bu öneriler hem sağlık, hem de ekonomide çıkış noktası niteliğinde. 'Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir' anlayışıyla süreci başlatmamız ve idame ettirmemiz gerekiyor. Dayanışma güzeldir ve güçlendirir diyerek. Bir kez daha bu uğurda yılmadan çalışan  başta sağlık çalışanları olmak üzere, emek veren tüm emekçilere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bugün 09:36 TSİ - Siyaset

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