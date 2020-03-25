Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır ve KKTC'de geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen öğrencilerimizin tahliye işlemleri tamamlanmış, 2721 öğrencimiz Türkiye'ye getirilmiştir” dedi. Oktay, öğrencilerin ulaşımlarının Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının koordinasyonuyla sağlandığını ve 14 gün karantinada kalacaklarını söyledi.
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2 bin 721 öğrenci Türkiye’ye getirildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, corona virüs salgını nedeniyle uçuşların durdurulduğu yedi ülkeden 2 bin 721 öğrencinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz