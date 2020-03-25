2 bin 721 öğrenci Türkiye’ye getirildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır ve KKTC'de geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen öğrencilerimizin tahliye işlemleri tamamlanmış, 2721 öğrencimiz Türkiye'ye getirilmiştir” dedi. Oktay, öğrencilerin ulaşımlarının Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının koordinasyonuyla sağlandığını ve 14 gün karantinada kalacaklarını söyledi.