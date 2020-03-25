Kısa Çalışma Ödeneği şartları değiştirildi

Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının elektronik ortamda gerçekleştirildiğini anımsatan Bakan Selçuk, “Kısa çalışma ödeneğinden; kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olup, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olanlar yararlanabiliyordu” dedi ve yeni düzenleme şu sözlerle anlattı:

"KOLAYLAŞTIRDIK"

“Yeni corona virüsü tedbirleri kapsamında yapılan düzenlemeyle uygulama şartlarını kolaylaştırdık. Bu kapsamda kısa çalışma uygulamamızdan yararlanmak isteyenler için; 600 gün şartını 450 güne, 120 gün şartını da 60 güne düşürdük. İşverenlerimiz için mevcut istihdamı koruma şartı da getirdik.