İçişleri Bakanlığı'nın oluşturduğu grup sayıları açıkladı

Yapılan açıklamada; tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların mağdur olmaması için valiliklerin/ kaymakamların başkanlığında il ve ilçelerimizde Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmuştur. Bu kapsamdaki vatandaşlarımızın 112, 155, 156 ve diğer telefon numaraları üzerinden ihtiyaçları 22 Mart itibariyle karşılanmaya başlandı.

ŞİMDİYE KADAR GELEN ARAMALAR

112 numarası 55.873 arama,

155 numarası 42.101 arama,

156 numarası 12.571 arama, ve diğer numaralar üzerinden 33.860 olmak üzere toplam 144.405 arama gerçekleştirildi. Bu aramalardan 121.388 ihtiyaç talebi, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılandı.

Geriye kalan yaklaşık 23.000 arama ise bilgi talepli olup, ilgili birimler tarafından gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

HASSASİYETLE TAKİP EDİLİYOR

Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması; valilikler/ kaymakamların başkanlığında il ve ilçelerde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından hassasiyetle takip edilerek müdahele edilmekte denildi.