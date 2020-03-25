Covid-19 şüphelisi tıbbi atıkları İZAYDAŞ bertaraf ediyor

Tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, virüsün tüm yönleri ile mücadelesini sürdürüyor. Kocaeli’de koronavirüs tedavilerinin yapıldığı iki devlet hastanesi ve karantina altındaki devlet yurtlarında ortaya çıkan tıbbi atıklar, Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZAYDAŞ’ın Tıbbi Atık Sterilizasyon tesisinde bertaraf edilmek üzere özel tıbbi atık araçları ile toplanıyor.

BİN 540 KİLOGRAM TIBBİ ATIK

Çalışmalar kapsamında İZAYDAŞ’ın ekipleri tarafından koronavirüs tedavilerinin yapıldığı iki devlet hastanesi ve karantinadaki devlet yurtlarından 1 – 24 Mart tarihleri arasında bin 540 kilogram tıbbi atık toplandı. 9 araç ve 24 özel kıyafetli çalışan tarafından toplanan tıbbi atıklar, İZAYDAŞ’ın tesislerinde bertaraf edildi. Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZAYDAŞ, Koronavirüs tedavilerinin yapıldığı sağlık kuruluşları ile karantina yurtlarındaki tıbbi atık toplama işlerini titizlikle yürütmeye devam ediyor.

55 SAĞLIK NOKTASINDAN 212 TON TIBBİ ATIK TOPLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İZAYDAŞ ekipleri, ayrıca şehrin farklı noktalarındaki sağlık kuruluşlarının tıbbi atıklarını da topluyor. Profesyonel ekipler tarafından 1 – 24 Mart tarihleri arasında yapılan son 24 günlük tıbbi atık toplama işinde, 55 devlet ve özel sağlık noktasından toplamda 212 ton tıbbi atık toplandı.